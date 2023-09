La corsa dell'Arabia Saudita, surplus di 6 miliardi grazie al turismo

Il Ministero del Turismo dell'Arabia Saudita annuncia un nuovo importante traguardo per il settore. Nel primo trimestre del 2023 il Paese ha vissuto una piena trasformazione economica registrando un surplus di 6,1 miliardi di dollari.

Un risultato eccellente, soprattutto se si considera che lo stesso periodo del 2022 si era invece chiuso con un deficit di 427 milioni di dollari. Un esito reso possibile proprio grazie a una fenomenale crescita del comparto turistico, i cui ricavi, pari a 9,8 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2023, hanno vissuto un incremento del 225%.



"Una destinazione chiave"

Le cifre divulgate dalla Saudi Central Bank mostrano la centralità della travel industry per l'Arabia Saudita e, come ha sottolineato Ahmed Al Khateeb, ministro del Turismo saudita, "il Paese sta rapidamente emergendo come una destinazione chiave a livello globale per turisti e investitori, alimentato da una forza lavoro competente e ambiziosa".



Guardando alle cifre relative agli arrivi del primo trimestre di quest'anno, si contano approssimativamente 7,8 milioni di turisti, ossia +64% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Riyadh, infine, ospiterà anche il World Tourism Day del 27 settembre con la partecipazione di ministri di svariate nazionalità, le principali aziende dell'hôtellerie e personaggi influenti del turismo.

Gaia Guarino