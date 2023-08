Sono positive le stime della National Bank of Greece sull’incoming in Grecia nel 2023. Si prevede infatti che le entrate generate dal turismo potrebbero raggiungere la cifra record di 21 miliardi di euro.

Una cosa, comunque, è certa: l’importo finale supererà sicuramente l’incasso da primato di 18,17 miliardi di euro del 2019, cosa che non era riuscita al Paese lo scorso anno, archiviato con un totale di entrate valutarie pari a 17,63 miliardi.



Gran parte dell’aumento delle entrate sarà dovuto ai prezzi più alti, che dovrebbero compensare la durata leggermente più breve delle vacanze dei turisti.



Le tendenze in atto

Il rapporto, come spiega eKathimerini.com, prende atto di due tendenze che potrebbero continuare nei prossimi anni: in primo luogo l’ascesa di nuove destinazioni turistiche, meno sature di visitatori, come Mitilene, capitale dell’isola di Lesbo, e Kavala, una città nella Grecia settentrionale; in secondo luogo, una concorrenza più intensa da parte di Paesi come la Turchia, che ha aumentato la propria quota di mercato nel Mediterraneo dal 19% nel 2019 al 22% nel 2022, mentre la Grecia ha visto la sua quota rimanere stabile al 13%.



Da marzo a maggio, ossia durante la bassa stagione, gli arrivi turistici sono cresciuti del 10% rispetto allo stesso periodo del 2022 e le entrate sono salite di 19 punti percentuali. I visitatori provenienti dagli Stati Uniti hanno rappresentato gran parte della fonte di guadagni per il Paese e la loro spesa elevata (1.000 euro di media rispetto ai 599 euro di tutti gli altri visitatori) ha incrementato le entrate. D’altro canto, gli arrivi dal Regno Unito sono diminuiti del 5% rispetto al 2022, così come la spesa media (passata da 713 a 668 euro.