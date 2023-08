Ha aperto le porte lo scorso 15 agosto il primo Mandarin Oriental in Grecia a Costa Navarino.

La struttura, come riporta una nota della catena, è stata realizzata utilizzando materiali locali per un approccio sostenibile. In totale conta 99 suites e ville, ognuna delle quali con ampi terrazzi e piscine private.



Dispone inoltre di una spa con piscina da 25 metri, hammam, bagno freddo e sauda. Completa il tutto un fitness centre. Al beach club si possono inoltre praticare diversi sport d'acqua.