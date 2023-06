Vienna città 'più vivibile' al mondo

Secondo la classifica pubblicata dall'Economist Intelligence Unit, Vienna è la città più vivibile del mondo. L'annuncio fa seguito al primo posto conquistato da Vienna nel sondaggio sulla qualità della vita pubblicato del magazine Monocle nel numero di luglio/agosto.

"Tutte le grandi cose iniziano nelle città - e solo una città vivibile per i suoi abitanti può essere anche una città attraente per i turisti. Vienna brilla ancora una volta nelle recenti indagini sulla qualità della vita nel 2023. La sua architettura imperiale, gli spazi verdi, la cultura e l'impegno per uno sviluppo urbano sostenibile le valgono questi meritati riconoscimenti. Grazie a infrastrutture eccezionali, assistenza sanitaria, un sistema di istruzione e misure di sicurezza altrettanto eccellenti, Vienna è una città di residenza e una destinazione di viaggio ideale" ha dichiarato Norbert Kettner, ceo dell'ente del turismo di Vienna.



Entrambe le indagini annuali tengono conto di una serie di fattori, tra cui la stabilità, l'assistenza sanitaria, la cultura e l'ambiente, l'istruzione e le infrastrutture. Ma il fascino di Vienna va oltre i suoi fattori di vivibilità, rendendola una destinazione attraente per i turisti. Quest'anno ricorre il 150° anniversario dell'Esposizione Universale di Vienna, un evento che ha portato Vienna sulla mappa mondiale come metropoli globale.



Rinomata per le sue tradizioni vinicole, Vienna vanta vigneti che punteggiano le colline. I visitatori possono assaporare il gusto squisito dei vini prodotti localmente, immergendosi in una fusione di storia e viticoltura. Anche la cultura dei caffè è diventata un emblema della città. I caffè viennesi, così come gli ‘Heuriger’ (le locande dove si beve il vino locale) sono ora inseriti nella lista dei beni culturali immateriali dell'Unesco.

La ricca offerta culturale della città è infine un'altra delle sue attrattive. La città vanta opere d’architettura uniche, palazzi imperiali, teatri lirici e sale da concerto.