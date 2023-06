L'Austria recupera terreno e conquista il mercato italiano

Gli italiani hanno budget, tempo e voglia di vacanze. Austria Turismo confida per l’estate in questi tre fattori, emersi in un recente studio commissionato dall’ente sui suoi dieci mercati più importanti, e rileva una volontà di viaggio verso la propria destinazione addirittura raddoppiata rispetto al 2022.

“I segnali sull’andamento turistico di quest’anno sono molto positivi - spiega Herwig Kolzer, direttore di Austria Turismo - perché da gennaio a marzo abbiamo registrato 427mila pernottamenti dall’Italia, pari a un +139% sul 2022, mentre i 168mila arrivi sono cresciuti del 141%. Nonostante lo scarto con i dati pre-pandemia risulti ancora dell’11%, i temi individuati per la campagna estiva promettono ulteriore crescita”.



Dopo aver confermato l’amore per le città storiche, con Vienna (+160%, 270.700 pernottamenti) e Salisburgo (+261%, 30mila pernottamenti) ai vertici, “l’Austria punta su esperienze di benessere prodotte direttamente dai propri paesaggi - ha aggiunto Brigitte Retsch, responsabile comunicazione Austria Turismo - grazie ad esempio a 20 slow trail in Carinzia, al ripristino di percorsi in zattere tradizionali sul fiume Mura di Graz, ai 200 anni del Volksgarten di Vienna, ma anche ai concerti open-air in oltre 1800 castelli e dimore storiche”.



Alberto Caspani