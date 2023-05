La corsa della Catalogna, italiani al secondo posto nella classifica dei mercati

Continua il trend positivo per la Catalogna che, dopo aver chiuso un 2022 con risultati incoraggianti, registra per il primo trimestre 2023 un totale di 4,3 milioni di turisti, il 29,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2022.

“Anche in questa prima parte dell’anno - sottolinea Marta Teixidor, direttrice dell’Ente del Turismo della Catalogna in Italia - abbiamo registrato un importante incremento dei flussi turistici stranieri in arrivo nel nostro Paese e le prospettive per l’estate sono ottime”.



Il balzo degli italiani

Aumenta anche l’interesse degli italiani per la destinazione: il nostro Paese, infatti, se nel 2022 era al quinto posto nel ranking dei principali mercati emissori, quest’anno è balzato al secondo posto con 116.942 visitatori nel primo trimestre, pari a un più 83,1% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno.



Al primo posto restano saldi i francesi, con un incremento di 19,9 punti percentuali sul 2023.



Obiettivo destagionalizzazione

Oltre alle classiche e più frequentate mete della Catalogna per vacanze mare, sole e relax, l’ente continua a lavorare sulla promozione del territorio per favorirne la destagionalizzazione, con diverse attività in programma nel corso del 2023 che puntano a focalizzare maggiormente l’attenzione sul cicloturismo, sul Grand Tour della Catalogna (viaggio on the road di oltre 2.000 km), sulla cultura e sull’arte con il 50esimo anniversario della morte di Pablo Picasso e il centenario della morte di Lluís Domènech i Montaner. Lo sguardo si spinge poi già al 2024, all’America’s Cup che si terrà a Barcellona dal 22 agosto al 6 ottobre promuovendo maggiormente il turismo nautico.



Il fiore all’occhiello è e resta però il turismo enogastronomico: a questo proposito la Catalogna si è candidata al riconoscimento di Regione Gastronomica Europea 2025.