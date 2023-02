Catalogna a pieno ritmo, ecco i piani per il prossimo triennio

di Alberto Caspani

Recupero turisti quasi completato per la Catalogna. Con 14,8 milioni di arrivi internazionali (+155% sul 2021, -14% sul 2019), la comunità autonoma spagnola ha chiuso la scorsa annata in slancio, grazie soprattutto alla sua offerta balneare.

Le novità sul piatto per il quadriennio 2023-2026 sono però destinate ad ampliare il raggio d’esplorazione. “Gli italiani sono stati protagonisti della nostra ripresa con 1 milione 37mila visitatori - conferma Marta Teixidor, direttrice dell’Ente del turismo della Catalogna in Italia - posizionandosi al 5° posto fra i mercati internazionali e rappresentando il 7% di tutti gli arrivi. Benché la spesa media giornaliera di 143,50 euro risulti più contenuta di quella di altri Paesi, le potenzialità di crescita nei numeri sono indubbiamente più alte nel 2023".



Oltre all’effetto destagionalizzante dei nuovi circuiti enogastronomici e outdoor collegati sia al Gran Tour della Catalogna che alla ciclovia Figueres-Perpignan, "il successo internazionale del film Alcarras ha acceso i riflettori sulla Lleida - prosegue -, la nostra meravigliosa terra dei ‘peschi in fiore’. Siamo poi già attivi nella promozione dei 100 anni della metropolitana di Barcellona (2024) e del suo ruolo come Capitale mondiale dell’architettura (2026)”.