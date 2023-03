Amsterdam lancia la campagna contro la movida sfrenata inglese

Amsterdam dice stop al turismo inglese, in specifico a quello dei giovani fra i 18 e i 35 anni. La città dei Paesi Bassi ha infatti lanciato una campagna pubblicitaria dedicata al target, per scrollarsi di dosso l’immagine della capitale europea dove concedersi una vacanza ‘sex and drugs’.

Il messaggio online è esplicito: ‘Stay Away’, state alla larga. Che suona tanto simile agli striscioni innalzati anni fa dai residenti di alcuni quartieri di Barcellona, esasperati dalla movida sfrenata che caratterizzava al città.



La città, d’altro canto, è estremamente appetibile per i giovani, soprattutto britannici. Come si legge sul Il Messaggero, un biglietto aereo fra la Gran Bretagna e la città dei Paesi Bassi si trova a prezzi concorrenziali, e il quartiere a luci rosse e i coffee shop dove comprare e consumare la cannabis sono sicuramente un forte veicolo di attrazione per chi vuole passare una serata all’insegna della sregolatezza.



I residenti, però, hanno iniziato a protestare, e la città sta cercando di correre ai ripari.



Oltre alla pubblicità che evidenzia i rischi legali di comportamenti sconsiderati, il consiglio comunale sta lavorando per spostare fuori dalla zona residenziale di Amsterdam le vetrine con le luci al neon dove si mostrano le prostitute. A partire da questo fine settimana, inoltre, i bar avranno orari di chiusura anticipati e a maggio entrerà in vigore il divieto di fumare cannabis nelle strade che sono all'interno e intorno al quartiere a luci rosse. C'è anche un dibattito in corso per decidere se escludere i turisti dal consumo di cannabis nei coffee shop.