Amsterdam Schiphol: il Tribunale annulla il limite massimo ai voli

Amsterdam non avrà un limite ai voli, almeno per ora. Il tribunale di Noord-Holland ha dato lo stop al provvedimento del Governo olandese che imponeva a Schiphol un tetto massimo di 460mila voli nei prossimi 12 mesi. La decisione avrebbe abbassato ulteriormente il precedente limite fissato a 500mila voli.

Come riporta preferente.com la decisione arriva dopo la causa intentata da Klm e da altre compagnie aeree contro la decisione dell'esecutivo.



Il problema per la compagnia era legato anche al suo modello di business, basato sul feederaggio proprio sullo scalo di Amsterdam e che dunque richiede un numero elevato di operazioni sull'aeroporto in questione.