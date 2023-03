Mauritius, al via la nuova campagna internazionale 'Feel our island energy'

Sotto lo slogan ‘Feel our island energy’ prende il via la nuova campagna internazionale di Mauritius, focalizzata sulla vita, sul ritmo e sull’energia dell’isola. La campagna è stata annunciata all'Itb di Berlino.

"Più che una semplice visita o una normale vacanza – spiega Arvind Bundhun, direttore di Mauritius Tourism Promotion Authority - vogliamo che i viaggiatori colgano l'energia unica che distingue Mauritius da altre destinazioni".

La campagna è un invito aperto da parte dei mauriziani a venire a esplorare montagne, lagune, cascate, spiagge, parchi nazionali e mercati vivaci. Il messaggio è che Mauritius è abbastanza grande per vivere avventure straordinarie e abbastanza piccola per fare tutto in una sola vacanza.



La campagna include anche un video che mostra i paesaggi mozzafiato del Paese attraverso gli occhi della sua gente.