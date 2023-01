Mauritius arriva a 1 milione di visitatori nel 2022

Mauritius ha raggiunto l’obiettivo di 1 milione di prenotazioni nel 2022, ma l’isola vuole continuare a crescere a ha alzato l’asticella per il 2023, ponendo il proprio target a 1,4 milioni di visitatori.

“Mauritius è tornata a essere una delle destinazioni più affascinanti del mondo e quest'anno non vediamo l'ora di dare il benvenuto ai turisti nuovi e a quelli che desiderano ritornare ancora una volta sulle nostre coste per scoprire tutta la gamma di proposte che la destinazione offre” ha commentato dichiarato Arvind Bundhun, direttore di MTPA.



Ora che il settore del turismo non ha più restrizioni, Mauritius è pronta a riposizionarsi come una delle destinazioni più popolari al mondo per viaggi leisure, business e a lunga permanenza, inclusi i viaggi dei nomadi digitali.



Proprio a questi ultimi nel 2022 è stata dedicato il programma Premium Visa che ha fatto registrare numeri di successo: sono stati rilasciati 1.000 visti nel corso dell’anno.



Altra linea di intervento è stata quella di facilitare i potenziali acquirenti di proprietà immobiliari provenienti da tutto il mondo, che sono stati incoraggiati a trasferirsi a Mauritius grazie a vari programmi focalizzati sul real estate, che concedono lo status di residenza permanente agli acquirenti stranieri a Mauritius.



Inoltre, possono generare reddito attraverso le proprietà grazie al rental pool. I brand di fama internazionale nel settore dell'ospitalità stanno investendo a Mauritius proprio in questo ambito, che rappresenta un vantaggio per i brand, per gli investitori e per i turisti che desiderano fare sì che Mauritius diventi la loro casa a lungo termine.