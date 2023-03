Visit Maldives: un contest per partecipare alla Storytellers’ Conference

Visit Maldives annuncia un nuovo concorso social per trovare gli oltre 50 partecipanti che prenderanno parte alla Visit Maldives Storytellers’ Conference 2023. Un evento che porterà i vincitori a contatto con professionisti della travel industry mondiale durante una serie di interessanti dibattiti su argomenti di attualità, come la sostenibilità applicata al turismo o il ruolo dei social media nelle azioni di marketing, in aggiunta alla possibilità di immergersi nella bellezza e nelle esperienze della destinazione.

La location della conferenza, che si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno, è quanto mai esclusiva, si tratta infatti della spiaggia di Crossroads Maldives. Il contest sarà aperto fino al 25 marzo e per partecipare basterà pubblicare sui propri account Facebook e/o Instagram un contenuto originale che risponda a una semplice domanda: 'Qual è la vostra vacanza dei sogni alle Maldive?'. Infine, occorrerà compilare e inviare il modulo di candidatura sul sito web storytellers.visitmaldives.com.



Gaia Guarino