Il 2023 è l’anno dell’atollo di Addu, il più meridionale dell’arcipelago delle Maldive. Grazie al nuovo collegamento giornaliero di Flydubai da Dubai all’aeroporto di Gan (confermato dal 24 giugno), la barriera corallina meglio conservata del Paese potrà essere raggiunta con comodità, senza dover impiegare 80 minuti aggiuntivi dalla capitale Malé (già servita dalla compagnia).

“Per il turismo italiano rappresenta una valida alternativa - spiegano Micol Gioletta e Matteo Prato, rappresentanti di Visit Maldives in Italia tramite Tourism Hub - anche perché Flydubai ha programmato l’ampliamento del proprio network su Milano Bergamo (marzo) e Cagliari (giugno), in aggiunta a Pisa, Napoli e Catania. I quasi 98mila arrivi tricolore registrati a fine 2022 potranno avvicinarsi più rapidamente ai 136mila del periodo pre-Covid”.



Con un city hotel, 16 guesthouse e 3 resort (di cui il Southern Palm, rappresentato dalla Dmc Easy Maldives, offre la soluzione più Italian-friendly), Addu è il primo sito d’insediamento dell’uomo alle Maldive (2mila a.C.). Conserva resti coloniali britannici in superficie e subacquei, vantando parchi naturali di mangrovie rosse ideali per il birdwatching.



Alberto Caspani