Visit Malta: confermata Ester Tamasi alla direzione per l'Italia

Conferma di Ester Tamasi nel ruolo di direttore per l’Italia e, sempre per la Penisola, ampliamento della squadra di lavoro. Sono queste le novità di Visit Malta per questo inizio d’anno nel quale l’arcipelago punta a migliorare ulteriormente i dati positivi dello scorso anno, quando gli arrivi dall’Italia hanno sfiorato le 400mila unità.

New entry nell’organico, invece, Maya Francione, che assume il ruolo di communications coordinator e va ad affiancarsi a Gabriele Furia, Alessia Vecchio Ruggeri, Cristina Schena e Diana Tammaro.



Intanto, per quanto riguarda le attività promozionali per l’anno in corso il focus principale sarà sulle famiglie insieme ai viaggi active e alle esperienze. A sostegno ci sarà anche il massiccio impegno dei vettori, con partenze da 22 diversi aeroporti della Penisola. “Riteniamo che Malta si ponga a pieno titolo come meta estremamente competitiva tra le destinazioni del Mar Mediterraneo – spiega Tamasi -. Il mix di proposte a disposizione del turista è strategico: Malta è una destinazione che resta accessibile anche nel segmento luxury in un panorama economico mondiale in cui i prezzi non accennano ad arrestare la crescita”.