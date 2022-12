di Gaia Guarino

La Vision 2030 è il futuro dell’economia saudita, la guida per tutti i piani di sviluppo del Paese. In questo contesto la travel industry ha un focus dedicato e lo dimostrano gli sforzi del Governo per posizionare l’Arabia Saudita nel panorama del turismo mondiale.

Il Ministero degli Investimenti è costantemente attivo nella ricerca di collaborazioni con i privati e ne è un’evidenza l’accordo siglato dal Saudi Tourism Development Fund con Al Rajhi Capital - azienda di servizi finanziari saudita - ed Ennismore - global property management group - per costituire un fondo da 400 milioni di dollari destinato all’hospitality, così da implementare una nicchia di lifestyle hotel nel Regno.



“Stiamo attivando una serie di partnership per spingere la Unique Value Proposition di tutta l’Arabia Saudita - spiega Majed Alghanim (nella foto), managing director of tourism and quality of life sector per il Ministero degli Investimenti, in occasione dell’intervista rilasciata a TTG Italia durante l’Aseer Investment Forum ad Abha -. Con luoghi come l’Aseer è facile creare dei landmark e attrarre investimenti nel settore turistico”.



Tra le volontà del Ministero degli Investimenti, congiuntamente con il Ministero del Turismo, vi è quella di coinvolgere gli operatori, di comprendere quali siano le aree di maggiore interesse, di credere nella forza e nella formazione del capitale umano con iniziative come lo Human Capability Development Program.