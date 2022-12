Arabia Saudita: debutta il nuovo concept del Khaybar Volcano Camp

di Gaia Guarino

New entry nel panorama dell'hospitality dell'Arabia Saudita. Pochi giorni fa, infatti, è stato inaugurato il Khaybar Volcano Camp, nuovo concept di eco-lodge che sorge nella regione di Khaybar Harrat, immerso in un paesaggio lavico oggi protagonista di numerosi scavi archeologici.

Le dieci lussuose suite in tenda sono dotate di ogni comfort; inoltre tutte le camere includono un patio privato da cui ammirare i panorami circostanti e il cielo di notte.

Gli ospiti potranno sperimentare, infine, sia la cucina tradizionale saudita sia dei menù innovativi, oltre alla possibilità di fruire della flotta di automobili del campo per essere accompagnati in aeroporto o nelle varie escursioni locali. In questa prima fase, il Khaybar Volcano Camp sarà aperto fino ad aprile 2023.