Canarie meta per lo sport: Marcel Jacobs presta il volto alla nuova campagna

Parte con Marcel Jacobs la nuova campagna di promozione delle Canarie. Il campione olimpico italiano è uno dei testimonial dell’iniziativa ‘Le isole per persone StraOrdinarie’, lanciata dall’Ente per il Turismo delle Isole Canarie per spingere l’arcipelago - già meta di training di diversi atleti internazionali - come destinazione ideale per l’allenamento sportivo.

A prestare il volto alla campagna saranno anche il due volte campione del mondo Ironman Patrick Lange, e Pau Capell, stella del trail running.



‘Le isole per persone StraOrdinarie’ è pensata per intercettare atleti professionisti, allenatori e/o direttori sportivi nel momento in cui si trovano a dover pianificare un viaggio di training; e sarà trasmessa sui canali social e sulle piattaforme come Eurosport nei mesi di novembre e dicembre in Germania, Regno Unito, Spagna, Paesi Bassi, Italia e Francia.



Nella fase di lancio la campagna si focalizzerà su atletica leggera, nuoto, trail running, ciclismo, triathlon e beach volley. Ma saranno rappresentate anche altre discipline legate al vento e alle onde, come la vela, windsurf, surf e bodyboard. Sono stati infatti ideati progetti specifici per ogni sport, e ognuno avrà il suo testimonial. “Si tratta - precisa Yaiza Castilla, ministro del Turismo, dell'Industria e del Commercio per il governo delle Isole Canarie - di una campagna che consentirà di segmentare molto bene il target di riferimento in base al singolo sport”.