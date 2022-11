Il 2023 delle Canarie: la domanda tiene, ma si accorciano i soggiorni

Il contesto economico avverso avrà un inevitabile impatto sulla domanda per le Canarie nel 2023. A rimarcarlo l'amministratore delegato del gruppo Tui, Sebastian Ebel, che ha incontrato il presidente del governo delle Canarie, Ángel Víctor Torres, e il ministro del Turismo Yaiza Castilla per definire i piani di investimento sulla destinazione per il prossimo anno.

La crisi economica generalizzata nel Vecchio Continente, ha osservato Ebel secondo quanto riportato da Hosteltur, influenzerà la capacità di spesa degli europei con ripercussioni anche sull’inbound delle isole, ma l’a.d. di Tui non prevede tuttavia grandi difficoltà per l'arcipelago, mentre l’impatto sarà molto più rilevante sui viaggi long haul.



Previsioni tutto sommato di tenuta, dunque, anche se i professionisti del settore intervenuti al Wtm di Londra strimano che il prossimo anno i turisti ridurranno di un giorno la loro permanenza media sulle isole per compensare le spese derivanti dall'elevata inflazione.