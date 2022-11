Prima di proiettarsi verso il futuro, bisogna fermarsi a riflettere su come far evolvere il business model. Arriva dal World Travel Market di Londra l’invito a tutti i player dell’industria dei viaggi: per prepararsi alle sfide di uno scenario nuovo, che fa i conti con i lasciti della pandemia e della crisi energetica, è necessario ripensare la propria attività in chiave più green, inclusiva e digitale.

Un invito al cambiamento già scritto nel pay off che ha accompagnato la tre giorni: ‘Il futuro dei viaggi inizia ora’. L’impegno è a creare un ‘turismo responsabile’ e a contribuire ad attuarlo devono essere tutti: Governi, organizzazioni internazionali e aziende, chiamati ad abbracciare l’innovazione tecnologica e la transizione ecologica di tutti i comparti.



Un nodo da sciogliere, però, resta: quello del capitale umano, con un mercato del lavoro da ripensare completamente sul piano dell’offerta, lasciando al passato le letture semplicistiche del fenomeno della mancanza di personale.



