di Silvana Piana

“Il nostro compito è creare posti di lavoro”. È il messaggio del segretario generale dell’Unwto, Zurab Pololikashvili, al vertice che, al Wtm di Londra, ha riunito ministri del Turismo e delegati provenienti da 19 Paesi, insieme a leader aziendali, per riflettere sulla rilevanza trasversale del turismo sul piano socio-economico e sulla possibilità di trasformare il settore.

“I dati Unwto - ha osservato Pololikashvili - mostrano che il turismo globale ha raggiunto il 70 per cento dei livelli pre-pandemia, ma la finestra delle opportunità non rimarrà aperta per sempre. Dobbiamo ripensare il turismo come fonte di lavoro, come pilastro economico e come soluzione all’emergenza climatica. Occorre investire in infrastrutture sostenibili e nelle persone, in particolare attraverso un’istruzione di qualità e fornendo posti di lavoro dignitosi".



Le proposte dei ministri

I ministri del Turismo, dal canto loro, hanno presentato i propri programmi. Ahmed Al-Khateeb, ministro del Turismo dell’Arabia Saudita, ad esempio, ha evidenziato la necessità di “mettere la sostenibilità, l’innovazione e i giovani al di sopra di tutto”, mentre Abdulla Mausoom, Rita Marques e Ahmed Issa rispettivamente ministri del Turismo delle Maldive, del Portogallo e dell’Egitto, hanno sottolineato l’importanza “della diversificazione dei settori turistici nazionali, anche attraverso il turismo domestico e rurale, e la creazione di nuovi prodotti”, mentre la ministra del Turismo della Croazia, Nikolina Brnjac, ha parlato di “misurazione del successo attraverso la sostenibilità”. Per Mauritius è intervenuto il vice primo ministro e ministro del Turismo, Steven Obeegadoo, promuovendo la pace e affermando l’idea di “guardare oltre il turismo per ricostruire il turismo”.



Tra le voci delle imprese private al Summit Unwto, Expedia e Radisson Hotel Group hanno messo in evidenza “la capacità del settore del turismo di fornire posti di lavoro e carriera per tutta la vita e per le persone di tutto il mondo”.