Francia: nel 2022 turisti internazionali all'80% rispetto al pre pandemia

Il turismo ha mostrato una grande resilienza in Francia durante la pandemia, anche grazie al movimento interno.

"Due terzi del consumo turistico è interno e un terzo delle entrate proviene dal turismo internazionale" ha spiegato Caroline Leboucher, ceo di Atout France. Nonostante questa minore dipendenza, la Francia è il Paese che solitamente riceve più turisti, mentre la Spagna è generalmente il primo per volume di entrate. Tuttavia, come riposta Hosteltur, lo scorso anno, la Francia è stata la prima anche per fatturato.



"Penso che quest'anno recupereremo oltre l'80% dei turisti internazionali del 2019, nonostante l'assenza dei russi e le difficoltà di alcuni mercati a riaprire i propri confini, come la Cina" ha aggiunto Leboucher. L'anno scorso, la Francia ha ricevuto più di 42 milioni di visitatori rispetto agli oltre 90 milioni registrati l'anno prima della pandemia e nel 2022 si aspettano quasi 70 milioni.



"Anche la curva dei ricavi del turismo internazionale mostra un trend di ripresa positivo". La scorsa estate le cifre del 2019 sono state raggiunte e addirittura superate in alcune aree.

Atout France prevede di chiudere l'anno in corso con ricavi compresi tra 50 e 52 miliardi di euro rispetto ai 57 miliardi registrati prima dell'emergenza sanitaria.