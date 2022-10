La Thailandia supera quota 7 milioni di arrivi

La Thailandia centra l'obiettivo: il Paese ha registrato un totale di 7,35 milioni di arrivi turistici dall'inizio dell'anno fino al 26 ottobre, superando così l'obiettivo di 7 milioni di viaggiatori per il 2022.

La conferma, come riporta travelmole.com, arriva direttamente dalla Tourism Authority of Thailand. I dati segnalano anche che il primo paese immissore è la Malesia, con 1,25 milioni di arrivi. Al secondo posto compare l'India, con 661.751 turisti.



La stima per il 2022 ora è di 10,3 milioni di arrivi, mentre quella del 2023 è pari a 21,5 milioni.