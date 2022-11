Botticelli, Thailandia: “Verso un lento recupero nei numeri”

La ripresa, seppur lenta, è cominciata. Sandro Botticelli, marketing manager dell'ente nazionale per il turismo thailandese in Italia,sostiene come, malgrado la scarsità di collegamenti aerei e il caro prezzi, una delle destinazioni più amate dal mercato italiano stia riprendendo quota.

"Certo, siamo ancora molto lontani dai 292mila italiani ospitati nel 2019, mai i 60-65 mila arrivi attesi per fine anno indicano segnali di vitalità, specie considerando i 16mila nostri connazionali registrati lo scorso agosto".

I positivi riscontri per il prossimo Capodanno vengono tuttavia ridimensionati alla luce del grande problema dei voli a lungo raggio: "Al momento la capacità è a un terzo rispetto ai valori pre Covid. E presenta tariffe anche tre o quattro volte superiori a quelle del 2019. Naturale quindi che il recupero sia molto lento, con una speranza di vedere un sensibile miglioramento solo dalla prossima estate. Per arrivare nel 2025 a raggiungere i 300mila italiani".



