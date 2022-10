Nuova Zelanda, stop a ogni forma di controllo Covid per i viaggiatori internazionali

Anche la Nuova Zelanda dice basta a ogni forma di restrizione di ingresso nel Paese per i turisti internazionali in arrivo nel Paese per via aerea. L’ultima barriera, quella della compilazione della dichiarazione Covid-19 con i dettagli in merito alla status vaccinale e il proprio iter di viaggio, è stata eliminata infatti proprio in questi giorni su decisione del Governo.

La Nuova Zelanda, insieme all’Australia, era stata tra i Paesi che più a lungo aveva tenuto chiuse le porte dei propri confini, con un isolamento totale che aveva contribuito al contenimento dei casi di positività.