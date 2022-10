Wamos Air approda in Australia e Nuova Zelanda

Wamos Air decolla verso l'Oceania. La compagnia ha siglato un accordo con Air New Zealand grazie al quale opererà voli tra gli aeroporti di Auckland e Perth.

Il vettore inizierà queste operazioni il 15 novembre, come afferma preferente.com e proseguirà fino al 17 febbraio prossimo.



Air New Zealand si unisce così al lungo elenco di compagnie con cui collabora Wamos Air, come Iberia, Air Europa, Condor, Tui o Jet2.



Come evidenzia ancora il sito di informazione spagnolo, l'accordo si inserisce nella nuova strategia del vettore, che ha abbandonato le operazioni di linea sui Caraibi per concentrare il proprio business su charter, wet lease e cargo.