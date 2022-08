Le Maldive studiano il posizionamento sul Mice

Le Maldive si affacciano sul segmento Mice, considerato che i viaggiatori business crescono di numero di anno in anno e si prevede che entro il 2025 si espanderanno in un settore di mercato di 1.500 miliardi di dollari.

Le modalità di organizzazione degli eventi business si sono trasformate nel corso degli anni, soprattutto a causa degli effetti globali della pandemia di Covid-19, e oggi la sede ideale per un evento Mice è un luogo in cui poter parlare d’affari e allo stesso tempo beneficiare di momenti di relax e di spazio all’aperto.



Le Maldive, con la loro moltitudine di prodotti turistici, sono in grado di bilanciare business e leisure nel miglior modo possibile. I quattro principali prodotti turistici - resort, city hotel, boutique guesthouse e crociere - sono tutti dotati di servizi in grado di accogliere le esigenze del turismo Mice. L’accoglienza di alto livello, le esperienze uniche e la lista di comfort e servizi ne fanno una location di grande impatto per ospitare un evento aziendale o un’attività di team building.



Inoltre, per ottenere il massimo della privacy, si può prenotare in anticipo un intero resort, un hotel o una barca a vela per ospitare l'evento in esclusiva.