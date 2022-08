Maldive, apre a dicembre il Beach Hotel Guraidhoo

Nel mese di dicembre, le Maldive amplieranno la loro offerta ricettiva con il nuovo Beach Hotel Guraidhoo. La gestione sarà affidata a Maldives Hotel Management, una società creata con l'obiettivo di proporre una formula di ospitalità innovativa: da una parte un prodotto caratterizzato da standard di servizio internazionali, dall'altra la garanzia di una vacanza esperienziale in totale stile maldiviano.

La struttura conterà 35 camere suddivise in tre tipologie (Standard, Comfort e Sea View), la maggior parte delle quali con vista sulla spiaggia.



Tra le peculiarità, oltre alla grande attenzione riservata alla sostenibilità, spazi comuni esclusivi come la Roof Spa - dotata anche di una piccola palestra - e il Beach Bar & Restaurant, nonché attività ludiche come escursioni e snorkelling.



Gaia Guarino