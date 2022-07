Grecia: il canale di Corinto riapre per tre mesi

Il Canale di Corinto in Grecia è di nuovo aperto alla navigazione.

L’annuncio, riportato da Ansa, arriva da un portavoce del governo greco.

Il canale lungo 6,3 chilometri era stato chiuso dopo una frana avvenuta il 15 gennaio 2021. I lavori non sono però del tutto terminati e le autorità hanno quindi concesso solo un'apertura di tre mesi per l'alta stagione turistica.



Inaugurato alla fine del XIX secolo, il Canale di Corinto, che dista 80 chilometri da Atene, è regolarmente chiuso alla navigazione, soprattutto in inverno, a causa degli smottamenti del terreno. Permette alle barche il passaggio diretto dal Golfo di Saronico, nel Mar Egeo, a quello di Corinto e poi fino al Mar Ionio a ovest, ievitando di aggirare il Peloponneso. È accessibile solo alle imbarcazioni con una larghezza inferiore ai 17 metri. Le moderne navi da crociera non sono quindi autorizzate al transito.