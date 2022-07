La Grecia torna fra le mete top degli europei

Grecia in vetta alle preferenze dei turisti internazionali. Nonostante la mancanza di turisti ucraini e russi, nel mese di giugno dalla Gran Bretagna e dalla Germania sono arrivati 900mila visitatori affollando di nuovo spiagge e locali come in epoca pre-Covid.

Come riporta Euronews, secondo gli ultimi dati i britannici che hanno scelto la Grecia sono stati oltre 540 mila. Per la prima settimana di agosto le autorità prevedono l’arrivo di oltre un un milione turisti.



Angela Gerekou, presidente della Greek National Tourism Organization, segnala un aumento del 20% degli arrivi di aerei rispetto al 2019. Anche le crociere nei mari greci sono aumentate del 25%. Una stagione che, come prevedono gli enti e le autorità, dovrebbe fruttare all'economia greca 20 miliardi di euro a fronte dei 18 miliardi del 2019.



Intanto, il Governo greco ha stanziato 800 milioni di euro di aiuti di Stato per supportare le imprese turistiche colpite dalla crisi sanitaria, che ora sperano di poter tornare a macinare utili.