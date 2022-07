Aruba: stop all'assicurazione sanitaria obbligatoria per i turisti

A partire dall'8 luglio il Governo di Aruba ha rimosso l'obbligo di acquisto dell'Aruba Visitors Insurance, l'assicurazione sanitaria relativa al Covid-19. Per poter viaggiare rimane obbligatoria la compilazione dell’ED-card, ovvero il modulo digitalizzato per la dogana e l'immigrazione del Paese.

Oltre alle domande di base - ad esempio sulla data di nascita e la durata del soggiorno - nell'Ed-card occorre rispondere a questioni relative al virus, ad esempio viene richiesto se il visitatore ha avuto il Covid negli ultimi 10 giorni o se ha avuto sintomi correlati al Covid nelle ultime 24 ore, oppure ancora se è stato in quarantena negli ultimi 10 giorni, o se ha avuto contatti ravvicinati con persone infette.



Aruba consiglia comunque vivamente a tutti i viaggiatori di dotarsi di un'assicurazione di viaggio con copertura Covid-19. Ai viaggiatori non è più richiesto di fornire l’esito negativo di un tampone o la prova di vaccinazione per Covid-19. Prima del viaggio si consiglia di scaricare l'Aruba Health App del Dipartimento della Salute Pubblica di Aruba. L'app è utile per avere facile accesso a informazioni sulle procedure sanitarie ad Aruba e risultati più rapidi per i test molecolari (Pcr) effettuati ad Aruba.