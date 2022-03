Aruba, revocato l’obbligo di vaccinazione e tampone per i turisti

Green pass e tampone non sono più obbligatori per accedere ad Aruba. Lo comunica, attraverso una nota, l’Aruba Tourism Authority Italia.

Le restrizioni anti-Covid per i turisti internazionali sono state, infatti, allentate già dallo scorso 19 marzo. Da quella data per accedere nell’isola i viaggiatori non sono più tenuti, perciò, a esibire una prova di avvenuta vaccinazione o l’esito negativo di un tampone.



Per raggiungere Aruba, precisa l’ente nella comunicazione, basta ora compilare l'ED-card e acquistarel'Aruba Visitor Insurance.