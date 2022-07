Restrizioni anti-Covid per gli arrivi, i Paesi europei che le applicano ancora

Spagna, Francia, Portogallo, Paesi Bassi e Malta. Sono questi i cinque Paesi europei che, nonostante la situazione epidemiologica sia stabile, hanno deciso di mantenere qualche forma di restrizione per arginare il Covid-19.

La Spagna, ad esempio, nonostante la rimozione delle regole d’ingresso per i viaggiatori provenienti dall’area Schengen, mantiene ancora restrizioni per i cittadini di Stati non Ue. Tutti i viaggiatori provenienti da Paesi terzi, dunque, per entrare in Spagna dovranno presentare un certificato di vaccinazione, guarigione o l’esito negativo di un test. I viaggiatori che non dispongono di un certificato equivalente a quello dell'Ue hanno l’obbligo di compilare il modulo di controllo sanitario. Sono esenti i minori di 12 anni e i passeggeri in transito internazionale.



Certificati obbligatori

Il Portogallo, invece, come riportato da Hosteltur mantiene una regola simile per tutti i passeggeri in arrivo di età superiore ai 12 anni, che devono presentare un certificato di vaccinazione, guarigione o test negativo. Le Azzorre seguono una politica simile, mentre invece, Madera consente a tutti i viaggiatori di entrare senza restrizioni.



La Francia attualmente applica regole di ingresso diverse a seconda del Paese di origine, stabilendo categorie verdi e arancioni. Il verde comprende tutti i Paesi europei e decine di paesi terzi, i cui viaggiatori non sono tenuti a seguire alcuna regola aggiuntiva, purché presentino un certificato di vaccinazione, guarigione o l’esito negativo di un test. Coloro che non hanno un certificato devono sottoporsi al test Pcr o al tampone rapido all'arrivo.



I Paesi Bassi mantengono le restrizioni all'ingresso solo per i viaggiatori di Paesi terzi, mentre Malta richiede a tutti i viaggiatori in arrivo di fornire un test valido e di presentare un certificato di vaccinazione o guarigione.