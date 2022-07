Vacanze nei Paesi Ue: da oggi roaming zero per altri 10 anni

Stop al roaming per altri 10 anni. Entra in vigore oggi ‘Roam like at home’, il regolamento europeo che consentirà ai cittadini europei di utilizzare servizi di telefonia all’estero – rimanendo all’interno dei confini Ue - senza costi aggiuntivi fino al 2032.

Per altri dieci anni quindi gli europei che si recheranno in un altro Stato membro potranno usufruire delle tariffe del Paese di origine senza alcuna variazione per chiamare, inviare sms o navigare su Internet. I cittadini Ue - precisa Ansa.it -, avranno anche diritto alla stessa qualità e velocità di connessione del Paese, ovunque siano disponibili reti equivalenti.



“Il prolungamento di queste regole - ha affermato la vicepresidente della Commissione Ue Margrethe Vestager - manterrà competitivi i prezzi tra gli operatori e consentirà ai consumatori di continuare a usufruire dei servizi di roaming gratuiti per i prossimi dieci anni”.



Le nuove disposizioni, inoltre, garantiranno un miglior accesso ai servizi di emergenza in tutta l’Europa, nonché informazioni più chiare sui servizi che potrebbero essere soggetti a costi aggiuntivi.