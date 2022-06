Arabia Saudita, nuovo impulso ai flussi turistici dall'Italia

di Gaia Guarino

Una terra di contrasti, con tradizioni secolari e ambizioni proiettate al futuro: è l’Arabia Saudita, una meta che con i progetti di Vision 2030 sta dando grande impulso alla travel industry.

Con i t.o.

Per continuare il lavoro di promozione, Saudi Tourism Authority Italia ha offerto la possibilità di approfondire la conoscenza del Paese con un roadshow in quattro tappe fra Roma, Firenze, Milano e Ancona in collaborazione con Viaggi dell’Elefante, Glamour e Flydubai, Shiruq e Zepponi Group. Presente agli incontri Nora AlKhamis, rappresentante dell’headquarter di Sta a Riyadh.



13 siti turistici

L'obiettivo è quello di spingere sulla conoscenza del Paese, forte di 13 i siti di interesse turistico identificati da Saudi Tourism Authority: si va da Tabuk ad alUla, dall’oasi di Al Ahsa a Jeddah, fino al Mar Rosso. E ancora, la capitale Riyadh, Taif e molto altro ancora.



I voli

Dall’Italia si può volare direttamente dagli scali di Milano Malpensa e Roma Fiumicino con Saudia, o con uno scalo intermedio servendosi delle connessioni di altre compagnie come quelle emiratine. Si aggiungono poi vettori locali come Flynas (che collega l’Arabia Saudita con diverse città europee) e Flydeal, una low cost che copre esclusivamente le tratte domestiche.

Nella foto, il team di Sta Italia.