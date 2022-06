Panama autorizza le mini crociere sostenibili di Atlas Ocean Voyages

Crociere sostenibili a Panama con le small expedition ships di Atlas Ocean Voyages. In virtù dell’accordo che la compagnia americana ha siglato con la Panama Tourism Authority, dalla stagione 2022-2023 è prevista la promozione locale di almeno quattro nuove spedizioni sino a 12 notti.

“Saremo i primi a utilizzare il nuovo Panama Cruise Terminal di Fuerte Amador - queste le parole del presidente di Atlas Ocean Voyages Alberto Aliberti su cruiseindustrynews -, ma anche ad accedere a esperienze esclusive in aree interne di recente apertura. Il patrimonio indigeno di Panama, la sua biodiversità naturale e la varietà dei paesaggi ne fanno una destinazione ideale per i nostri passeggeri, in cerca di avventure di lusso”.



La compagnia americana ha ottenuto le autorizzazioni a operare grazie al suo allineamento al Panama’s Sustainable Tourism Master Plan e, oltre che nel piccolo Stato centroamericano, ha in programma crociere verso Cartagena, Curaçao, Perù e Messico. A.C.