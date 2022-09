Panama elimina le restrizioni anti-Covid: via libera a tutti i turisti

Anche Panama ha deciso di eliminare tutte le restrizioni anti-Covid per i viaggiatori in arrivo. Di conseguenza ai turisti non sarà più chiesto alcun requisito vaccinale e non sarà più necessario fare un test pre-partenza o uno post-arrivo. Anche l’obbligo di quarantena è stato tolto.

Un passo fondamentale per rilanciare il turismo nel Paese che ultimamente, insieme ai suo vicini Costa Rica e Colombia, sta registrando un deciso aumento di interesse da parte dei mercati internazionali psoprattutto per la sua straordinaria biodiversità che attira gli amanti del turismo a diretto contatto con la natura.



La decisione è frutto del deciso alleggerimento del peso della pandemia da Covid nel Paese, tanto che già da luglio il Governo ha abolito l'obbligo di indossare la mascherina.