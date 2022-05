Barcellona, la sindaca Ada Colau: “Stiamo valutando un limite per le crociere”

Barcellona sulle orme di Palma di Maiorca. La sindaca della città catalana, Ada Colau, starebbe valutando la possibilità di mettere un limite alle crociere, così come fatto di recente dall’isola delle Baleari, la quale ha fissato a 3 al giorno il numero massimo di navi che possono raggiungere il porto.

“Ho dati che mi sembrano preoccupanti e che indicano che si dovrebbe prendere qualche misura di regolamentazione e limitazione delle crociere”, ha dichiarato la sindaca nel corso di un’intervista rilasciata alla tv spagnola, riporta Hosteltur.



“Non ho ancora parlato con il direttore del porto di Barcellona – ha continuato -, ma lo farò”.



La prima cittadina starebbe anche pensando a una soluzione per contenere i flussi via terra, con l’introduzione di un pedaggio per l’accesso in città dei veicoli, sullo stile di quanto già fatto da Londra.