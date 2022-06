Barcellona: nuova tassa per le compagnie di crociera

Barcellona si prepara a introdurre una nuova tassa da applicare alle compagnie di crociera per combattere l'inquinamento.

Il ministro per l’Ambiente della Catalogna Teresa Jorda ha affermato che una nuova tassa sarà annunciata "nelle prossime settimane". Come segnalato da Travelmole, si tratta di una tariffa giornaliera di 1,75 euro per ospite per soste inferiori alle dodici ore e di 3 euro per attracchi più lunghi.

Le entrate derivanti da questa tassa dovrebbero contribuire a far fronte agli effetti dell'inquinamento.



Il sindaco di Barcellona ha anche chiesto l’attivazione di un comitato per discutere sull’eventuale contingentamento del numero di navi da crociera che transitano sul porto catalano.