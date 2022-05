Le migliori destinazioni per una workation: ecco la top ten

È Brisbane, in Australia, la migliore destinazione per una workation. Lo rivela uno studio condotto da Preply, piattaforma di apprendimento digitale, che ha esaminato le 74 città più popolose del mondo per scoprire quale di esse offra le migliori condizioni per una vacanza che consenta di lavorare da remoto.

La città australiana si piazza così in vetta al 'Workation Index' -classifica stilata dalla società - davanti a Lisbona e Nicosia, rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio.



Seguono al quarto e quinto posto Taipei e Ljubljana, davanti a Helsinki e Vienna.



Chiudono la top ten Auckland, all’ottavo poso; Ottawa, al nono, e Reykjavik, al decimo posto.



Solo nella seconda metà della classifica l’Italia: Milano e Roma figurano infatti al 43esimo e al 50esimo posto del ranking.