La Svezia riapre i confini anche ai non vaccinati

La Svezia è diventata l'ultimo Paese in ordine di tempo a rimuovere i divieti di viaggio Covid-19 per gli arrivi da Paesi al di fuori dell'Ue.

Come riportato da TTG Media, a partire da venerdì scorso, i viaggiatori non dovranno più presentare certificato di vaccinazione o di test all'ingresso.

Sebbene il Regno Unito sia già da tempo nell'elenco dei Paesi approvati, questa regole consente anche gli arrivi da paesi come gli Stati Uniti e l'Australia, indipendentemente dallo stato di vaccinazione.



Il ministro della Giustizia e degli Affari Interni Morgan Johansson ha dichiarato: "Abbiamo già revocato il divieto di ingresso fra Paesi all'interno dell'Ue. Ora il Governo ha deciso di estendere l’apertura ai paesi terzi" nell'ottica di un graduale ritorno alla normalità.