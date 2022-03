Addio al Passenger Locator Form e, in alcuni casi, addirittura al Green pass europeo. Si allunga la lista dei Paesi europei che, constatato il rallentamento della pandemia, hanno deciso di allentare o addirittura cancellare le limitazioni per i viaggiatori.

Tra i primi ad aprire la Svezia, che ha eliminato il Green pass europeo già dal 9 febbraio e la Norvegia, che dal 12 di quel mese ha abolito tutte le misure restrittive legate alla pandemia, mentre dal 2 marzo ha tolto le restrizioni anche per le isole Svalbard.



In Irlanda le porte sono aperte a tutti già dal 6 marzo.

Ingesso libero per tutti - anche per i non vaccinati - in Islanda, mentre la Danimarca ha aperto a marzo ai cittadini europei senza restrizioni. I viaggiatori che, invece, giungono da un Paese extra Ue/Schengen devono ancora sottoporsi a un tampone nelle 24 ore successive all’arrivo.



Il Belgio eliminerà il Passenger Locator Form da domani, venerdì 11 marzo, e la Grecia lo farà dal 15 del mese.



Il protocollo del Regno Unito

Diverso il caso del Regno Unito che, come spiega viagginews.com, ha eliminato a febbraio il tampone all’arrivo per i viaggiatori vaccinati, che dovranno comunque compilare un Passenger Locator Form prima della partenza ed esibire un Green pass o certificato analogo che attesti la vaccinazione o la guarigione. I non vaccinati, e non guariti, dovranno invece presentare un tampone negativo effettuato due giorni prima della partenza. Anche chi ha viaggiato in un Paese a rischio nei 10 giorni prima dell’arrivo nel Regno Unito deve presentare un test negativo prima della partenza e fare il test entro il secondo giorno dall’arrivo.