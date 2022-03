Il Sudafrica riavvia la macchina del turismo: cambiano le regole di ingresso

Anche il Sudafrica avvia il processo di allentamento delle restrizioni e mette mano anche al regolamento per gli ingressi da parte dei visitatori internazionali, riavviando di fatto la macchina del turismo.

Per quanto riguarda gli ingressi non sarà ora più necessario dovere effettuare un tampone prima della partenza nel caso in cui sia stato completato il ciclo di vaccinazioni mentre questo resta attivo per i non vaccinati. Per loro, però, il Paese mette a disposizione la possibilità di fare il vaccino in loco gratuitamente.



Anche all’interno del Paese sono state varate alcune modifiche, si legge su ttgmedia, con l’eliminazione dell’obbligo della mascherina nei luoghi all’aperto e la riapertura al pubblico di stadi, concerti e musei con capienza al 50 per cento per vaccinati o con test negativo.