Sudafrica, revocate le restrizioni per i turisti

Anche il Sudafrica dice addio alle restrizioni anti Covid. Ai viaggiatori in arrivo nel Paese non saranno più richiesti test e prove di vaccinazione.

Allentate - riporta travelpulse.com - anche le misure di prevenzione in loco: è stato infatti revocato l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi e non saranno più effettuati controlli anti Covid alle frontiere.



Un cambio di passo che fa ben sperare il turismo. “La fine delle restrizioni è ciò di cui il settore ha bisogno per accelerare il rimbalzo e tornare ai livelli di redditività del pre-pandemia", ha commentato il ceo di South African Tourism, Themba Khumalo.