Filippine: meno restrizioni per l'ingresso nel Paese dal primo aprile

Anche le Filippine allentano le misure anti-Covid per l’ingresso dei turisti. Dal 1° aprile, infatti, non sarà più imposto un limite al numero di passeggeri internazionali in arrivo nel Paese e, inoltre, per i turisti non vaccinati sarà valido anche il risultato negativo da test antigenico effettuato in laboratorio entro 24 ore dalla partenza.

Il Dipartimento del turismo filippino ha preso questa iniziativa a seguito delle decisioni della Task force per la gestione delle malattie infettive emergenti. Pertanto anche la ripresa del rilascio dei visti da parte delle ambasciate e dei consolati filippini inizierà il 1° aprile. “Abbiamo grandi speranze che tutto questo si traduca in un aumento dei viaggiatori internazionali che visitano il nostro Paese durante la stagione estiva" ha affermato il segretario al turismo, Berna Romulo-Puyat. Dall’1 marzo scorso l’arcipelago delle Filippine è nuovamente raggiungibile dai viaggiatori italiani.