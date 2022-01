Le Filippine guardano al futuro: concluso il Philippines Online Workshop

Giunge al termine il Philippines Online Workshop, realizzato dal dipartimento del Turismo delle Filippine in collaborazione con la compagnia aerea Cathay Pacific e caratterizzato da incontri one to one tra buyer italiani ed espositori filippini.



Ottimo riscontro in termini di adesioni e grande l’entusiasmo dimostrato; tanti i partecipanti che, anche in un periodo incerto, hanno voluto investire il loro tempo per incontrarsi e studiare le migliori idee da offrire al mercato italiano. La destinazione si sta impegnando per essere pronta nella fase di recovery, come dimostra anche l’intervento tenuto da Gerard Panga (nella foto), tourism attaché presso la sede di Londra del Philippine Department of Tourism, che ha condiviso qualche dato sulla situazione Covid del Paese: “Siamo consapevoli che è nostra responsabilità garantire un soggiorno sicuro ai futuri viaggiatori e per mantenere fede a questa promessa Dot si sta spendendo al massimo nella campagna vaccinale della propria forza lavoro; alla fine del 2021 abbiamo raggiunto una soglia di vaccinati pari all’88,38%, su una base di 325mila 489 individui impiegati nel settore del turismo”.



Eventi come quello appena concluso sono in programma per tutto il 2022. E in marzo occhi puntati su Manila, che ospiterà il prossimo World Travel & Tourism Council Global Summit dal 14 al 16 del mese.