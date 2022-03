L'Australia riapre anche alle navi da crociera

L’Australia fa un altro passo verso la riapertura internazionale e dal prossimo mese toglierà il bando all’ingresso nel Paese anche alle navi da crociera. Si concluderà così un divieto lungo ormai due anni, che era stato preceduto dall’apertura ai voli internazionali avvenuta nei mesi scorsi.

Soddisfazione è stata espressa dall'associazione australiana degli agenti di viaggi, che da lungo tempo chiedevano questa mossa per fare ripartire il mercato.



Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal 17 aprile e sarà accompagnato da una serie di misure di sicurezza per scongiurare la possibilità di un nuovo rialzo dei contagi. Per i passeggeri, si legge su TTG Media, resterà comunque obbligatoria almeno la doppia vaccinazione.