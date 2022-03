Isole Cayman: da lunedì 21 tornano le crociere. Le limitazioni

Riprenderanno a partire da lunedì 21 marzo gli approdi delle crociere alle Isole Cayman. Un avvio soft con alcune limitazioni che continueranno a rimanere attive e con un tetto massimo per le prime quattro settimane di 75mila crocieristi.

Quindici le navi coinvolte nella prima fase per un totale di 21 approdi comn il debutto affidato alla Disney Magic, mentre chiuderà il primo round la Celebrity Equinox.



La maggior parte delle chiamate avrà una media di sei-otto ore in porto e non sono previste soste notturne in porto. Nessun passeggero o equipaggio positivo o i loro contatti stretti saranno autorizzati a sbarcare a Grand Cayman, indipendentemente dal fatto che siano sintomatici o meno.