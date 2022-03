Seychelles elimina da oggi l’obbligo di tampone in ingresso

Seychelles elimina da oggi il tampone in ingresso per i turisti internazionali. A partire dal 15 marzo, infatti, per entrare nel Paese sarà sufficiente il Green Pass da vaccinazione o da guarigione.

La notizia, molto attesa dall'industria del turismo, è stata annunciata ieri: le Seychelles allentano le procedure anti-Covid19 di ingresso per tornare ad essere una delle mete più richieste dai turisti italiani e non solo, grazie all’abolizione del tampone molecolare chiesto fino a ieri ai visitatori in arrivo. Si potrà entrare con permanenza in strutture ricettive selezionate, ma finalmente non ci sarà l’obbligo del tampone prima della partenza, procedura che condizionava la scelta del viaggio.



È già stato eliminato, inoltre, l’obbligo di quarantena o isolamento fiduciario per chi rientra in Italia.



I visitatori devono comunque attenersi alle misure sanitarie esistenti, come indossare la mascherina nei luoghi chiusi, mantenere il distanziamento sociale, disinfettare spesso le mani, ecc.



Possono entrare anche i visitatori non vaccinati, presentando un test Pcr effettuato 72 ore prima della partenza o un test rapido antigenico effettuato 24 ore prima della partenza. È altresì obbligatoria la stipula di un’assicurazione sanitaria Covid 19 che copra eventuali costi di quarantena e trattamenti medici. I viaggiatori potranno alloggiare solamente all’interno di strutture autorizzate che siano alberghi, guest house o appartamenti.