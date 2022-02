Seychelles, porte aperte ai viaggiatori italiani

Dal 1 marzo via libera agli italiani che desiderino trascorrere una vacanza alle Seychelles. Sarà infatti finalmente possibile rientrare a casa senza doversi sottoporre al periodo di isolamento.



Le Seychelles tornano infatti ad essere una delle mete più richieste dai turisti italiani grazie all’abolizione dei ‘corridoi turistici’. Si potrà viaggiare per turismo, “secondo specifiche misure di sicurezza sanitaria”, con permanenza in strutture ricettive selezionate ma finalmente non ci sarà l’obbligo della quarantena che tanto condizionava la scelta dei viaggi a lungo raggio.

“Accogliamo questa nuova ordinanza con grande gioia, sicuri di vedere un sostanziale aumento nel numero di arrivi di turisti italiani alle Seychelles per una vacanza all’insegna del relax e per vivere un’esperienza indimenticabile in totale sicurezza - ha dichiarato Danielle Di Gianvito (nella foto), marketing representative Tourism Seychelles in Italia –. Le Seychelles sono sempre state una destinazione molto ambita dagli italiani e siamo fiduciosi che lo saranno ancor più nel 2022”.



I viaggiatori in partenza per le Seychelles dovranno effettuare un tampone molecolare con esito negativo in inglese massimo 72 ore prima della partenza, con esclusione dei bambini sotto i 2 anni. Per chi ha contratto la malattia tra le 2 e le 12 settimane prima della partenza, tampone antigenico rapido e prova di guarigione. I turisti dovranno inoltre compilare la ‘Health Travel Authorisation’ sul sito www.seychelles.govtas.com (procedura a pagamento). Il risultato del test e la Health Travel Authorisation verranno richiesti dalla compagnia aerea al momento del check-in e senza di essi potrà essere negato l’imbarco.



È altresì obbligatoria la stipula di un’assicurazione sanitaria Covid-19 che copra eventuali costi di quarantena e trattamenti medici ed è necessario il Green Pass. I viaggiatori potranno alloggiare solamente all’interno di strutture autorizzate che siano alberghi, guest house o appartamenti e non è previsto alcun periodo di isolamento o quarantena.