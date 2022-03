Malesia senza restrizioni: frontiere aperte a tutti dal 1° aprile

Dopo quasi due anni di chiusura il momento tanto atteso dall’industria turistica del Paese sta arrivando: dal 1° aprile la Malesia riaprirà completamente i suoi confini ai viaggiatori internazionali.

“È la notizia tanto attesa dai viaggiatori di tutto il mondo – commenta Libra Lee Haniff, direttore Tourism Malaysia Paris, responsabile anche di Italia, Spagna e Portogallo - e speriamo che questo incoraggi il turismo e rilanci l'economia locale”.



No alla quarantena per i vaccinati

I viaggiatori completamente vaccinati potranno entrare in Malesia senza bisogno di fare la quarantena. Dovranno solamente sottoporsi a test Covid-19 RT-Pcr due giorni prima della partenza e a test Rtk-Ag entro 24 ore dall'arrivo nel Paese.



Per facilitare l’ingresso in Malesia i viaggiatori con documenti di viaggio validi possono scaricare e attivare, sin da subito, l'app di tracciamento MySejahtera (da Apple App Store, Google Play Store o Huawei AppGallery) e completare il modulo di pre-partenza sotto l'icona 'Viaggiatore' senza la necessità di richiedere il MyTravelPass, che sarà abolito.



Le norme per chi non è vaccinato

I viaggiatori internazionali non completamente vaccinati dovranno invece ancora sottoporsi a una quarantena di cinque giorni all'arrivo. I bambini e i giovani di età compresa tra 12 e 17 anni potranno entrare senza quarantena e dovranno solo sottoporsi a Covid-19 Rtk-Ag, somministrato professionalmente, entro 24 ore dall'arrivo in Malesia.



L'uso delle mascherine nei luoghi pubblici e l’accesso ai locali con l’ausilio dell’applicazione MySejahtera rimangono in vigore come prassi standard durante la fase endemica, soprattutto in aree affollate. Il governo ha anche stabilito il ritorno delle attività a piena capacità anche se il distanziamento fisico è, comunque, incoraggiato e suggerito.